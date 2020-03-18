Москва, , 22:46 — REGNUM На предприятиях госкорпорации «Роскосмос» начато производство первых модулей новой российской сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей», сообщил 18 марта гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

Сообщение снабжено фотографиями нескольких узлов и агрегатов.

«Это части конструкции универсальных ракетных модулей нашей новой ракеты сверхтяжёлого класса «Енисей», — пояснил Рогозин при публикации этих фотографий.

Напомним, эскизный проект ракеты, способной вывести космический корабль на орбиту Луны, был одобрен в конце 2019 года. По планам Роскосмоса, в 2028 году должны начаться лётно-конструкторские испытания ракеты, разрабатываемой на технической базе ракеты-носителя «Союз-5».

«Енисей» будет иметь грузоподъемность 88 тонн и должен обеспечивать вывод пилотируемого 20-тонного корабля на лунную орбиту. Это является необходимым техническим условием начала пилотируемых экспедиций к Луне.

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