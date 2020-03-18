Симферополь, , 18:49 — REGNUM В районе севастопольского музея-заповедника «Херсонес Таврический» археологи обнаружили «пещерный город» VIII века н. э., сообщает 18 марта фонд «Моя история».

Поселение появилось в этом месте более тысячи лет назад на месте античных склепов, вырубленных в скале. Жители поселения приспособили склепы под жилые и хозяйственные помещения и «под юго-западными стенами Херсонеса в VIII—IX веках сформировался участок с жилыми сооружениями в скальном грунте — своеобразный «пещерный город».

Археологи нашли три жилых комплекса. Учёные установили, что жители покинули их в конце XIII века, когда местные поселения были сожжены монголами.

Здесь же были обнаружены «сотни редких и уникальных артефактов».

Среди находок — золотая византийская монета периода императора Артавазда 742 года, уникальные свинцовые печати, бронзовые византийские монеты VIII—IX веков, бронзовые украшения и бытовые предметы.

«По сути, открыта новая страница в исследовании истории древнего города», — заявил представитель фонда Иван Есин.

Напомним, в Херсонесе в 988 году принял крещение древнерусский князь Владимир Красное Солнышко, считающийся крестителем всей Древней Руси.

Читайте ранее в этом сюжете: Ученые определили возраст древнего петроглифа богомола из Ирана