Симферополь, 18 марта 2020, 18:49 — REGNUM В районе севастопольского музея-заповедника «Херсонес Таврический» археологи обнаружили «пещерный город» VIII века н. э., сообщает 18 марта фонд «Моя история».
Поселение появилось в этом месте более тысячи лет назад на месте античных склепов, вырубленных в скале. Жители поселения приспособили склепы под жилые и хозяйственные помещения и «под юго-западными стенами Херсонеса
Археологи нашли три жилых комплекса. Учёные установили, что жители покинули их в конце XIII века, когда местные поселения были сожжены монголами.
Здесь же были обнаружены «сотни редких и уникальных артефактов».
Среди находок — золотая византийская монета периода императора Артавазда 742 года, уникальные свинцовые печати, бронзовые византийские монеты
«По сути, открыта новая страница в исследовании истории древнего города», — заявил представитель фонда Иван Есин.
Напомним, в Херсонесе в 988 году принял крещение древнерусский князь Владимир Красное Солнышко, считающийся крестителем всей Древней Руси.
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