Москва, , 17:55 — REGNUM Жители Москвы при ясной погоде будут иметь возможность наблюдать 18 и 19 марта «парад планет», сообщает 18 марта пресс-служба Московского планетария.

Можно будет наблюдать сближение Сатурна, Юпитера и Марса с Луной.

Сотрудники планетария поясняют, что это будет так называемый «малый парад планет», так как по одну сторону Солнца и Земли выстроятся только четыре крупных космических объекта.

По словам специалистов, если такое явление затрагивает шесть и более планет, то «парад планет» считается большим.

Лучше всего это космическое явление смогут наблюдать жители южных районов России.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта российские учёные сообщили о планах запуска первого отечественного лунного аппарата за последние 45 лет. В 1976 году в СССР провели запуск космического аппарата «Луна-24», а на 1 октября 2021 года запланирован запуск российского аппарата «Луна-25».

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