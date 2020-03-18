Москва, , 15:27 — REGNUM Новый метод статического анализа сил межатомных взаимодействий и размеров атомов разработали российские ученые. Результаты работы физики из Университета ИТМО и РАН привели в журнале ChemPhysChem.

Ученые предложили применить принцип эффективного размера атомов или Ван-дер-Ваальсовых радиусов. Способ подразумевает использование статистических методов для отсева случайных контактов пары атомов и оценку только «прямых» взаимодействий, когда происходит сближение непосредственно двух атомов по кратчайшему расстоянию между их ядрами.

Ученые отметили, что применение такого довольно простого статистического метода, позволило получить более точные результаты при определении размеров атомов и энергий взаимодействий, нежели традиционные методы квантовой химии, которые обычно используют при исследовании взаимодействии между лекарствами и клетками человеческого организма.

По мнению авторов исследования, новый подход позволит создавать новые нано-материалы, с четкой упаковкой молекул, или лекарства, эффективно действующие в организме.