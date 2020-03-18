Париж, , 15:01 — REGNUM Основы грамматики языка, на котором разговаривают их родители, могут понимать восьмимесячные дети. Об этом сообщили французские ученые Интегративного центра неврологии и когнитивной деятельности при Парижском университете на страницах издания Current Biology.

В частности, в исследовании сообщается, что малыши, еще не способные разговаривать, смогли определять грамматические категории и понять особенности служебных слов, которые должны стоять в начале предложений. В исследовании, показавшем такие результаты, участвовали 175 французский младенцев.

В ходе эксперимента детям произносили разные слова и наблюдали за их реакцией. Они чаще проявляли интерес к основным частям речи, например, к существительным, с которых и начинается обычно речь малышей, учащихся говорить. Но также они и уверенно определяли артикли, используемые во французском языке.

Ученые отметили, что служебные слова играют менее важную роль для ребенка, старающегося начинать говорить именно с полноценных слов, обозначающих какие-то знакомые им вещи или людей. Но от возможности применения служебных слов и определения их места в предложении полностью зависит понимание ребенком грамматики родного языка, и восьмимесячные дети, к удивлению ученых, смогли разобраться в этих тонкостях языка.