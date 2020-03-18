Массачусетс, США, , 14:43 — REGNUM Большие запасы фреонов, оставшихся на Земле, приводят к гораздо более медленному затягиванию озоновой дыры над Антарктидой, чем ожидалось ранее. Статью ученых из Массачусетского технологического института (MIT) с результатами исследования опубликовал научный журнал Nature Communications.

По словам одного из авторов работы — химика из MIT Сьюзан Соломон, для ускорения зарастания озоновой дыры, а заодно и для замедления глобального потепления, необходимо уничтожить источники фреонов. По мнению ученых, фреоны сохранились в строительных материалах и теплоизоляции в построенных ранее домах и в старом оборудовании, разрушающемся на свалках.

Авторы сообщают, что провести новое исследование их побудило то, что они заметили более медленное снижение в атмосфере концентраций самых старых типов фреонов CFC-11 и СFC-12, чем предсказывалось теоретическими моделями, разработанными MIT в 1980-е годы. Проведя дополнительные замеры, ученые пришли к выводу, что они серьезно недооценили запасы газов на планете, сохранившиеся со времен их активного использования.

По предположениям специалистов MIT, в атмосферу может попадать около 10 тысяч тонн «старых» фреонов ежегодно. Эти неучтенные выбросы, по их мнению, влияют на скорость зарастания озоновой дыры.

Ученые призвали в статье максимально быстро ликвидировать сохранившиеся источники выбросов фреонов, что позволило бы снизить нагрузку на хрупкий озоновый слой и благоприятно сказаться на климате Земли.