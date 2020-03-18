Сеул, , 13:55 — REGNUM В Южной Корее выяснили допустимый суточный объём кофеина, употребление которого не окажет побочных эффектов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей национального института National Institute of Food and Drug Safety Evaluation.

Согласно опубликованным данным, допустимая норма для взрослых — не более четырёх чашек кофе в день, для подростков — не более двух банок энергетического напитка.

Эксперты рекомендуют употреблять не более 400 мг кофеина в сутки для взрослых, 300 мг для беременных и 2,5 мг на килограмм веса для детей и подростков, поскольку чрезмерное употребление кофеина может вызвать тревожность и нарушение пищеварения и сна.

Известно, что в период с 2015 по 2017 год среднесуточное потребление кофеина на душу населения в Южной Кореи составило 65,7 мг, что составляет 17,6% от допустимого суточного объёма.