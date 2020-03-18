Кембридж, Великобритания, , 12:49 — REGNUM Ключевую роль подвидов животных в эволюции млекопитающих, описанную 160 лет назад Дарвином, доказали биологи Кембриджского университета. Их исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the Royal Society.

Как сообщается в исследовании, ученые решили доказать утверждение Чарльза Дарвина, который во второй главе своей знаменитой работы «Происхождение видов» отметил, что «рода животных, в которых присутствует большое число видов, должны содержать в себе больше вариаций этих видов». По словам одного из авторов работы — биолога Лауры ван Хольштейн, проведенные исследования подтвердили важную роль подвидов в эволюции млекопитающих.

Ранее ученые не подступались к проверке этой теории великого ученого, так как это потребовало бы очень больших затрат на проведение генетического исследования сотен видов животных и их подвидов. Но в данном исследовании ученые решили использовать таксономические данные и описания подвидов разных млекопитающих, собранные натуралистами в течении последних столетий.

На основании этих данных ученые построили и исследовали несколько вариаций древ эволюции млекопитающих. Выполненные расчеты показали, что, действительно, быстрее эволюционировали те млекопитающие, которые имели большое число подвидов. Те же их сородичи, которые не обладали большим внутривидовым разнообразием, долгое время оставались на прежних ступенях развития.

Дополнительно британские биологи обнаружили, что эволюционное развитие протекало быстрее у морских и летающих млекопитающих, чем у обитателей суши. Ученые связали это обстоятельство с большей свободой перемещений млекопитающих в воде и воздухе, что, по их мнению, способствовало более активному формированию новых видов и подвидов в соответствии с теорией Дарвина.