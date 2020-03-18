Пекин, , 11:38 — REGNUM Препарат «Фавипиравир» эффективен при лечении заболевания, которое вызывает новый коронавирус. Это подтверждено клиническими исследованиями, заявил глава Центра биотехнологий при министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь 18 марта на пресс-конференции в Пекине.

Он отметил, что пациенты, принимавшие «Фавипиравир», быстрее поправлялись, их лёгкие скорее приходили в норму. Побочные реакции препарата не регистрировались с 2014 года, когда его продажа была одобрена в Японии.

В одной из больниц в городе Шэньчжэне в южной провинции Гуандун 35 из 80 пациентов с коронавирусом принимали препарат. Уже через четыре дня тесты на коронавирус у них стали отрицательными, тогда как остальные выздоравливали в среднем по 11 дней. Ещё одно подобное исследование проводилось в больнице Уханя.

«Фавипиравир», который также известен как «Авиган», был разработан японской корпорацией Fujifilm Holdings для лечения гриппа. Его также применяли против лихорадки Эбола.