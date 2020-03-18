Пекин, , 10:42 — REGNUM Китайские медики указали на главную ошибку, которую совершают европейские врачи при борьбе с пандемией нового типа коронавируса. Аналогичные просчёты допустили в своей работе медиков из города Ухань провинции китайской Хубэй, которые в начале эпидемии коронавируса из-за недостаточного понимания болезни были плохо защищены. Такое мнение выразили ведущие китайские специалисты, сообщает агентство Bloomberg.

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По мнению специалистов, к высокому уровню инфицирования среди врачей и медсестёр приводит недостаточная защита медицинских работников. Так, отсутствие понимания этой болезни и нехватка защитных средств в первые недели вспышки коронавируса в Ухане привели к тому, что во время лечения пациентов были инфицированы тысячи медицинских работников. По меньшей мере 46 человек скончались.

«Наши европейские коллеги заражаются этой болезнью в своей повседневной практике, и эта пропорция очень похожа на более раннюю ситуацию в Ухане», — отметил профессор гастроэнтерологии в больнице Медицинского колледжа Пекинского союза У Донг.

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Издание напоминает, что от Италии до США фиксируется нехватка медицинских масок, при этом число пациентов в больницах стремительно растёт. Некоторые врачи заболевают из-за того, что инфекция попадает в глаза. Эксперты подчёркивают, что в отличие от предыдущих пандемий, таких как атипичная пневмония 2003 года, коронавирус сначала вызывает у некоторых инфицированных людей только лёгкие симптомы или протекает при их отсутствии. Это означает, что люди сами могут не знать, что являются переносчиками заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса, произошла в китайском Ухане в декабре 2019 года. На сегодняшний день эта эпидемия поразила более 170 тыс. человек во всем мире и унесла жизни более 7 тыс. человек. COVID-2019 стремительно распространяется в странах Европы и в США. При этом в самом Китае, как заявили местные власти, пик заболеваемости уже пройден.

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