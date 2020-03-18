Москва, , 06:45 — REGNUM Технологию создания сферических частиц, которые могут стать основой для создания вакцины против коронавируса 2019-nCoV разработали вирусологи МГУ им. М. В. Ломоносова. Об этом 19 марта пишут «Известия».

Сферические частицы, как утверждается, могут послужить носителем для антигенов любых вирусов. При этом они будут не только абсолютно безопасны для человека, но еще и иммуногенны, то есть смогут вызывать сильный ответ в организме.

Отмечается, что прототип дешёвой в производстве вакцины от коронавируса на основе предложенной технологии можно создать всего за три месяца. Ключевыми условиями при этом должны стать заказ на такую вакцину и соответствующий уровень финансирования.

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