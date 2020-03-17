Москва, , 20:57 — REGNUM Политический обозреватель ИА REGNUM, член Союза писателей России, доктор исторических наук, профессор, академик РАЕН Анатолий Аркадьевич Кошкин назван лауреатом национальной премии «Лучшие книги и издательства года». Премия учреждена в 2000 году Российской государственной библиотекой, Русским биографическим институтом, «Литературной газетой», Культурно-просветительским центром «Орден».

Наш коллега удостоен премии за монографию «Японский козырь Сталина» (издательство «Эксмо»), в аннотации которой отмечается: «В этой книге вы найдете исчерпывающие ответы на вопросы и обвинения, связанные с победой СССР над Японией. Правда ли, что Сталин в августе 1945 года коварно нарушил договор с соседом? Действительно ли Япония намеревалась свято соблюдать пакт о нейтралитете? Какие силы обратили вектор японской агрессии с северного направления на южное, и что было известно об этом в Кремле? Наконец, что означало выполнение обязательств СССР перед союзниками для послевоенного мироустройства?

Книга убедительно объясняет, почему последующие заигрывания с Японией и обещания территориальных уступок неизменно заканчивались политическим провалом».

Премия имеет универсальный характер, ею отмечаются различные литературные жанры. Ранее ее лауреатами становились Евгений Примаков, Никита Михалков, Николай Добронравов, Виталий Третьяков, генерал армии Махмут Гареев, руководители издательств.

Среди нынешних лауреатов — помощник президента РФ Владимир Мединский, писатель Захар Прилепин, академик Лео Бокерия, китаист Андрей Девятов, экономист Михаил Хазин, драматург Юрий Поляков, военный историк и писатель Александр Бондаренко и другие.