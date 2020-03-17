Воронеж, , 19:39 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев прервёт свой отпуск, об этом 17 марта сообщила пресс-служба правительства региона.

«Губернатор Воронежской области Александр Гусев прерывает свой отпуск и в ближайшие дни приступит к работе», — сообщила пресс-служба.

Как пояснили в пресс-службе, в период своего отдыха Александр Гусев не покидал пределов Российской Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области усиливают меры по предупреждению заноса коронавирусной инфекции в регион. На данный момент в регионе не зафиксировано ни одного случая опасного заболевания.

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