Пекин, , 18:36 — REGNUM В Китае завершается создание вакцины против вирусной пневмонии, которая в ближайшее время будет применяться для экстренного использования, сообщает 17 марта Синьхуа со ссылкой на заявление главы департамента науки и техники при министерстве образования КНР Лэй Чаоцзы.

В настоящее время вакцина проходит испытания на животных, к концу апреля процесс её подготовка выйдет на уровень клинических испытаний.

Сообщается, что в разработке препарата участвуют специалисты Сямэньского, Сычуаньского, Пекинского, Фуданьского (Шанхай) университетов, университета Цинхуа в Пекине, а также ряда отраслевых научно-исследовательских центров.