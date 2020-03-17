Стокгольм, , 16:12 — REGNUM Возраст возникновения коры головного мозга у древнейших позвоночных смогли выяснить ученые из Каролинского института в Швеции. Результаты исследования коллектив авторов опубликовал 16 марта в журнале Nature.

Шведские ученые изучали головной мозг древнейшего позвоночного, дожившего до нашего времени — миноги. До сих пор ученые считали, что возникновение коры головного мозга началось примерно 250−200 млн лет назад.

Однако новое исследование выявило в коре миноги отделы, аналогичные участкам коры головного мозга млекопитающих, отвечающие за сложное поведение. Ученые обнаружили в коре миноги различные области, схожие по функциям с мозгом человека: зрительную область, сенсорную область и область, отвечающую за движение организма.

Считается, что мозг млекопитающих и миног развивался аналогично. При этом миноги возникли раньше млекопитающих — их возраст составляет около 500 млн лет.

С учетом нового исследования ученые делают вывод о том, что функционально мозг человека был изобретен природой уже 500 млн лет назад.