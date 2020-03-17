Тегеран, , 16:11 — REGNUM Возраст древнего петроглифа в форме богомола, найденного в Иране, смог определить коллектив археологов из Исламского университета Азад Арка в Иране и Национального университета Тайваня. Об этом 16 марта сообщается на сайте научных материалов phys.org.

По результатам исследований, ученые определили, что возраст наскального рисунка может составлять до 40 тысяч лет. Древний рисунок был найден еще в начале 2018 года, но изучить его удалось только сейчас.

Наскальное изображение напоминает насекомое с шестью конечностями и треугольной головой — богомола.

Коллектив исследователей не уточняет, для чего древние люди вырезали петроглиф богомола, но предполагают, что богомол мог восприниматься в качестве мистического существа.