с. Костенки, Воронежская область, , 15:16 — REGNUM Загадочные круги из костей десятков мамонтов, найденные в России, позволили ученым понять, как древние люди переживали ледниковый период. Исследование опубликовал российско-британский коллектив авторов 17 марта в издании Cambridge University Press.

Палеонтологи находили десятки подобных мест в Европе — большей частью в западной России и на Украине. Одно из древнейших сооружений из останков мамонта ученые нашли в 500 км к югу от Москвы в Воронежской области у деревни Костенки.

Найденные сооружения представляли собой большой круг диаметром 12,5 метра, сделанный из костей мамонтов. Палеонтологи определили останки более 60 мамонтов. Также среди костей встречались останки лошадей, волков, медведей, северных оленей, лисиц и певцов.

На основании углеродного анализа определен возраст останков — около 25 тысяч лет. Это старейшее сооружение подобного рода, найденное в западной России.

Как полагают ученые, мамонты могли приходить в этот район из-за благоприятных условий среди безжизненных просторов ледникового периода. Здесь был незамерзающий источник воды, а рядом росли хвойные леса.

Мамонты приходили к воде, а люди, охотясь на них, соорудили из их останков такой круг, позволявший им выживать в условиях холодов. Внутри круга ученые обнаружили фрагменты обгоревшей древесины. Исследователи предполагают, что люди могли жечь здесь костры, чтобы добыть воду в самые суровые морозы.

Ученые считают, что люди все-таки покинули эти места. Принято считать, что пик ледникового периода пришелся на период 23−18 тысяч лет назад. А так как возраст найденных костей оценивается в 25 тысяч лет, то это может свидетельствовать о том, что позднее людям пришлось покинуть эти места для сохранения рода и перебраться южнее вслед за ушедшими в более теплые края животными.