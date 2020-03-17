Берлин, , 15:00 — REGNUM Коронавирус COVID-19 может циркулировать по миру в масштабе пандемии несколько лет, ориентировочно — два года. Об этом заявил президент немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер в ходе пресс-конференции 17 марта.

Он отметил, что пандемия однозначно развивается волнами. Однако нельзя сказать, как быстро проходят эти волны и когда коронавирус поразит до 60−70% населения планеты, о чём ранее был сделан прогноз.

«Это может длиться годами. Мы исходим из двух лет», — сказал Вилер.

Ограничить пандемию поможет появление вакцины или иное вмешательство в распространение заболевания. Однако масштаб вакцинации будет ограничен количеством вакцины, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 17 марта, в мире зафиксировано 186,7 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Скончались около 7,5 тыс. человек, ещё 80,8 тыс. уже выздоровели.