Новосибирск, , 13:07 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 17 марта, дан старт проектно-изыскательским работамна площадке строительства синхротрона.

«Начинается освоение площадки, на которой в ближайшие годы будет создана установка класса мегасайнс — СКИФ. Сегодня здесь начинает работать техника, начинаются изыскательские работы, — прокомментировал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев. — В течение этого года проектные работы должны быть завершены, а уже в начале следующего года проект будет направлен на госэкспертизу для получение разрешения на строительство».

Площадка под синхротрон находится рядом с новосибирским центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» в рабочем посёлке Кольцово.

По мнению главы р.п. Кольцово Николая Красникова, реализация проекта даст толчок дальнейшему развитию наукограда.