Москва, , 10:43 — REGNUM Независимо от позиции, которую они придерживаются по отношению к власти, все российские политики, находящиеся на государственных должностях, должны иметь одинаковые возможности для работы. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Также по теме: Путин рассказал о важности несистемной оппозиции для России

При этом глава государства подчеркнул, что это касается, в том числе и оппозиционеров.

«Государство обязано создать условия для того, чтобы человек любых взглядов, каких бы он ни придерживался, имел возможность эффективно работать», — сказал российский лидер в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Президент РФ напомнил, что в России на сегодняшний день зарегистрировано 50 партий. При этом в российском парламенте четыре партии, которые не согласны с точкой зрения правящего политического объединения «Единой России». Это и есть, по словам Путина, несистемная оппозиция.

Читайте также: Несистемная оппозиция не является врагом государства — Путин

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что несистемные оппозиционеры не являются врагами государства. По его словам, политики, в том числе оппозиционные, должны не просто критиковать власть, но иметь чёткое представление, как решать стоящие перед страной проблемы.