Москва, 17 марта 2020, 08:43 — REGNUM Запуск российского аппарата «Луна-25» запланирован на 1 октября 2021 года, заявил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.
По его словам, посадка запланирована вблизи южного полюса Луны, основным районом рассчитан север кратера Богуславский, резервное место посадки — юго-запад кратера Манцини.
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Также планируется, что «Луна-25» проведет ряд исследований, в том числе проанализирует состав лунного грунта и полярную экзосферу Луны, передает РИА Новости.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко рассказал об оборудовании на будущей российской лунной базе. По его словам, база будет построена на южном полюсе Луны, на ней разместят оборудование для изучения дальнего космоса и специальные телескопы.
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