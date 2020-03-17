Тюмень, , 05:56 — REGNUM В Тюменской области создана автономная некоммерческая организация «Агентство развития научно-образовательных проектов». Одна из главных задач данного АНО — это содействие реализации программы деятельности Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Учредителем агентства является региональный департамент образования и науки. Новая структура должна обеспечить комплексное сопровождение научных проектов — организационно-техническое, правовое, информационное.

Генеральным директором АНО «Агентство развития научно-образовательных проектов» назначен финалист конкурса «Лидеры России» 2019 года Антон Машуков. Ранее он был заместителем директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.