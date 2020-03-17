Новосибирск, , 04:51 — REGNUM Учёные новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» начали испытания вакцины против коронавируса. Вирусологи изготовили уже 13 её вариантов.

«Данные прототипы созданы, — сообщил «Вестям Новосибирск» заведующий лабораторией «Вектора» Ильназ Иматдинов. — Мы уже сейчас приступаем к тестированию на лабораторных животных. С целью оценки их эффективности и безопасности. Уже в июне мы планируем представить 1−2 варианта, которые покажут наилучшие результаты».

Уточняется, что вакцину разрабатывают в круглосуточном режиме, а ученые уже работают с реальными штаммами вируса.