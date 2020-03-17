Москва, , 02:14 — REGNUM Первый космический аппарат российского производства отправится на Луну 1 октября 2021 года, сообщил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов на заседании совета академии по космосу.

«Название нашего аппарата «Луна-25» продолжает нумерацию отечественных лунных миссий прошлого века», — сказал он.

Предполагается, что аппарат высадятся в окрестности лунного южного полюса. Там он проведёт научные исследования свойств и состава полярного грунта, измерит его механические характеристики, исследует полярную экзосферу Луны.

Указанный аппарат, по словам учёного, станет первым в российской истории, отправленным на поверхность естественного спутника Земли. Ранее подобные миссии выполнялись в СССР, последней советской станцией стала «Луна-24», запущенная в 1976 году.

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