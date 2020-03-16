Казань, , 18:26 — REGNUM В Казанском федеральном университет (КФУ) начали разработку вакцины от коронавируса. По словам директора Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, профессора кафедры генетики Альберта Ризванова, работу планируется завершить в течение двух месяцев.

Это будет генно-терапевтический вариант вакцины, полученный с помощью генной инженерии на основе опубликованного генома вируса. После завершения работы над вакциной, её будут испытывать на культурах клеток, а затем на лабораторных животных, за которыми будут вестись наблюдение. Если эти мероприятия закончатся успешным формированием у животных иммунитета против коронавируса, вакцина будет передана государственным организациям, которые имеют право работать с живым вирусом.

Далее препарат должен пройти доклинические и клинические испытания.

Разработка считается уникальной, поскольку генно-терапевтический препарат создается на основе комбинации нескольких генов вируса. При проникновении в клетку происходит перепрограммирование, и клетка производит не сам вирус, а лишь отдельные его белки.

По мнению учёного, до настоящего момента в РФ принимаются эффективные меры и удаётся контролировать эпидемиологическую обстановку.

«Главное то, что в России на данный момент нет случаев внутреннего заражения, это когда люди, находясь на территории страны, начали бы заражать всё больше граждан», — заключил Ризванов. Однако он добавил, что ситуация требует пристального внимания.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента в России зафиксировано 93 случая коронавируса, четверо выздоровели, 79 находятся в стационарах. При этом 86 случаев являются завозными и только семь — контактные. В Татарии ранее в Республиканскую инфекционную больницу были госпитализированы восемь пассажиров лайнераDiamond Princess, у троих ещё в период нахождения на корабле выявили коронавирус. Все они уже выписались.