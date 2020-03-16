Белгород, , 17:15 — REGNUM Эксперимент, результатом которого может стать создание прикладных источников мягкого рентгеновского излучения, проведут в Женеве учёные Белгородского госуниверситета. Испытания пройдут на базе Европейского Центра ядерных исследований (ЦЕРН), сообщили 16 марта в пресс-службе НИУ «БелГУ».

Учёные собираются исследовать излучения Вавилова-Черенкова в рентгеновском диапазоне на линейном ускорителе релятивистских электронов CLEAR. Эффект хорошо изучен в оптическом диапазоне, теперь физики будут рассматривать абсолютный выход фотонов в мягкой области рентгеновского излучения, а также проведут экспериментальную проверку предсказанного эффекта трансформации конуса излучения Вавилова-Черенкова, сопровождающегося увеличением угловой плотности излучения. Подготовительные работы провели заведующий международной научно-образовательной лабораторией радиационной физики НИУ «БелГУ», доктор физико-математических наук Александр Кубанкин и младший научный сотрудник этой лаборатории, кандидат физико-математических наук Иван Кищин вместе с коллегами из ЦЕРНа и Института ускорительной физики им. Дж. Адамса (Оксфорд, Великобритания).

«Излучение Вавилова-Черенкова имеет высокую интенсивность и монохроматичность, поэтому его можно использовать для создания прикладных источников мягкого рентгеновского излучения», — отметил заведующий международной лабораторией радиационной физики НИУ «БелГУ», профессор Александр Кубанкин.

Исследования назначены на сентябрь 2020 года.