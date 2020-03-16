Москва, , 15:49 — REGNUM Российские и японские учёные совместно разработали высокоточную систему диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 16 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Также по теме: В России за сутки проведено более девяти тысяч тестов на COVID-2019

«Система применяет метод изотермальной молекулярной диагностики SmartAmp и не уступает в точности применяемой сейчас технологии (полимеразно-цепной реакции, но значительно превосходит её по скорости тестирования», — пояснили в фонде.

Для осуществления экспресс-диагностики вируса требуется до 30 минут. Линейка тест-систем адаптирована как для стационарных лабораторий, так и портативных мини-лабораторий. Кроме того, она может применяться как в больницах, так и в любых публичных учреждениях — школах, офисах, аэропортах и вокзалах.

В РФПИ отметили, что данная технология является самой совершенной на сегодняшний день. Испытания российско-японского теста в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора были начаты в марте 2020 года. Запуск полномасштабного тестирования на основе новых тестов планируется в апреле 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 марта в лабораториях Роспотребнадзора специалистами проведено 104 тысячи исследований на коронавирус. За сутки сделано 9148 лабораторных исследований. Новых случаев заболевания коронавирусом на утро 15 марта в России выявлено не было.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве число заразившихся коронавирусом выросло до 33