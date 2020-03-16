Москва, , 15:44 — REGNUM Полномасштабное тестирование на коронавирус COVID-19 с использованием новых тестов запланировано в апреле в России. Новые системы диагностики разработаны российскими и японскими специалистами, сообщает 16 марта пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Получение высокоточного результата занимает около 30 минут», — говорится в сообщении.

Российско-японский тест можно будет массово применять вне лабораторий. Он основан на методе изотермальной молекулярной диагностики SmartAmp и является столь же точным, как и применяемая в настоящее время технология полимеразно-цепной реакции (ПЦР). Однако новый тест выполняется быстрее, для него не нужна стационарная лаборатория.

Так, тест-системы можно уложить в небольшой чемодан-лабораторию и применять в больницах, школах, офисах, аэропортах и на вокзалах. Наблюдательный совет РФПИ одобрил инвестиции в производство новых систем диагностики.

Читайте также: Клинические испытания вакцины против COVID-19 стартуют в США