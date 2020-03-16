Нур-Султан, , 11:39 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в Казахстане при необходимости может быть продлен. Об этом 16 марта заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в своем телеобращении к жителям Казахстана.

Глава государства напомнил, что режим ЧП в республике действует с 16 марта и продлится 30 суток. Токаев напомнил, что в стране также введен запрет на проведение массовых мероприятий.

Отметим, по состоянию на утро 16 марта коронавирус выявили у девяти граждан Казахстана. 15 марта Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в республике чрезвычайного положения.

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