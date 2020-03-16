Москва, , 07:14 — REGNUM Дневная температура в столице прогнозируется в диапазоне от +2 °C до +4 °C. Об этом сообщает на своём сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, в Москве ожидается переменная облачность. Выпадение осадков не маловероятно.

Направление ветра юго — западное, скорость 6−11 м/с.

Атмосферное давление повысится до 752 мм рт. ст.

Ранее 15 марта ИА REGNUM сообщало, что в Подмосковье из-за сильного порывистого ветра до вечера 18 марта введен «желтый» уровень опасности.

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