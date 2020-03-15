Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания, , 23:54 — REGNUM С помощью мощного телескопа в Чили, учёные установили, что на планете WASP-76b такая высокая температура, что металл днём разогревается, поднимается в атмосферу и выпадает в осадок дождём на темной стороне этой экзопланеты. Об этом сообщает пресс-служба Института астрофизики Канарских островов.

Планета расположена на расстоянии 390 световых лет от созвездия Рыб. С помощью самого большого оптического телескопа на Земле VLT ESO, установленного на высоте 2635 метров в Чили, астрофизики зафиксировали химические различия в спектрах от планеты между днем и ночью.

Единственное объяснение этому феномену, по мнению учёных, состоит в том, что на темной стороне этой экзопланеты идет дождь из железа в экстремальных условиях.

WASP-76b имеет дни, когда ее температура на поверхности превышает 2400 по Цельсию. Этой температуры хватает, чтобы испарялись металлы. Разница более тысячи градусов между днем и ночью создает сильный ветер, который охлаждает пары железа, так, что он конденсируется в капли железа.

Читайте ранее в этом сюжете: TESS обнаружил экзопланету с самым большим сидерическим периодом обращения