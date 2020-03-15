Вашингтон, , 21:43 — REGNUM Ученые американского агентства по перспективным исследовательским проектам в области обороны (DARPA) работают над созданием препарата, содержащего антитела к коронавирусу. Об этом сообщает Popular mechanics.

Отмечается, что новый препарат не является полноценной вакциной и не сможет на сто процентов защитить от заражения, но введение антител позволит замедлить распространение nCoV-2019 и тем самым выиграть время на создание полноценной вакцины.

Для создания сыворотки передовое научное управление Пентагона проводит генетический анализ B-лимфоцитов человека, излечившегося от COVID-19. В результате учёные должны создать методику по наработке антител, созданных иммунной системой человека для борьбы с новым типом коронавируса nCoV-2019.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что разработка российской вакцины против коронавирусной инфекции nCoV-2019 идёт по пяти направлениям.

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