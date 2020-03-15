Вашингтон, , 16:00 — REGNUM Исследование международной группы учёных показало, что препарат азлоциллин может быть эффективнее других антибиотиков, используемых сейчас для лечения болезни Лайма (или клещевого боррелиоза). Исследование опубликовано в журнале Nature.

Болезнь Лайма является самым распространённым заболеванием, передаваемым при укусах клещей. В настоящее время для лечения этого заболевания используются антибиотики группы тетрациклинов, однако симптомы болезни сохраняются после лечения у 10−20% пациентов.

Ведущий автор исследования Венката Равеендра Потинени с медицинского факультета Стэнфордского университета рассказал, что его группа работает над поиском нового лекарства для лечения болезни Лайма в течение 6 лет. В 2016 году эта группа медиков выделила 20 химических соединений из примерно 4000, показавших наилучшие результаты по борьбе с болезнью Лайма у подопытных мышей.

На последнем этапе исследования учёным удалось установить, что лучшим соединением для уничтожения бактерий B. Burgdorferi является антибиотик азлоциллин. В ближайшем будущем медики планируют перейти к стадии клинических испытаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в России было зафиксировано 2040 случаев заболевания клещевым бореллиозом.