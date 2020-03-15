Вашингтон, , 14:02 — REGNUM Специалисты миссии InSight смогли возобновить работу бурового инструмента на Марсе благодаря применению нового метода, сообщается на странице миссии в социальной сети Twitter.

Автоматическая станция InSight прибыла на Марс в ноябре 2019 года. На борту посадочной платформы находился инструмент HP3, который позже отделился от основного зонда и начал бурение марсианского грунта. HP3 должен углубиться на несколько метров, чтобы измерить температуру тепловых потоков в недрах планеты.

Через несколько месяцев специалисты столкнулись с проблемами — буру HP3 удалось углубиться только на 50 сантиметров. Оказалось, что зонд InSihgt совершил посадку в районе с мелкодисперсным грунтом. Такая структура поверхности не создаёт достаточного трения для буровой установки.

В марте специалисты американского аэрокосмического агентства NASA решили использовать манипулятор основной платформы InSight для создания дополнительного давления на бур HP3. Ранее специалисты избегали этой операции, так как при таком воздействии может повредиться шлейф, соединяющий буровую установку с платформой.

«Немного хороших новостей с Марса: наш новый подход с использованием роботизированной руки для толкания бура, похоже, работает!», — сообщается на странице миссии в социальной сети Twitter.

Бурение с использованием этого метода будет продолжено в течение нескольких следующих недель, после чего специалисты расскажут о достигнутых результатах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте специалисты NASA выбрали название для нового марсохода. Аппарат, который отправится к Марсу летом 2020 года, получил название Perseverance (с англ. — настойчивость).

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