Москва, , 08:14 — REGNUM Российские специалисты получили 14 заявок из разных стран на участие в научной программе астрофизической обсерватории «Спектр-УФ», заявил научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов, сообщает РИА Новости.

Шустов объяснил, что полученные заявки предусматривают проведение продолжительных подготовительных наблюдений с помощью наземных телескопов, поэтому они подаются на ранних стадиях подготовки проекта. Учёный добавил, что проведённые наблюдения с наземными телескопами послужат базой для исследования космических объектов с помощью новой орбитальной обсерватории.

Космический телескоп «Спектр-УФ» будет использоваться для наблюдения неба в ультрафиолетовом участке электромагнитного спектра. Этот телескоп станет третьим аппаратом серии «Спектр». Первая из обсерваторий — «Спектр» — использовалась для наблюдений в радиодиапазоне электромагнитного спектра, вторая — «Спектр-РГ» — применяется для наблюдений в рентгеновском диапазоне энергий.

Ожидается, что космический аппарат с астрофизической обсерваторией будет доставлен на космодром для подготовки к запуску летом 2025 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июля 2019 года с космодрома «Байконур» была запущена ракета-носитель «Протон-М» с космической обсерваторией «Спектр-РГ». К марту 2020 года наблюдения с обсерватории «Спектр-РГ» позволили построить одну треть рентгеновской карты всего неба.

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