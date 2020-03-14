Сингапур, , 21:39 — REGNUM Сингапурские учёные обнаружили, что коронавирус COVID-2019, вызвавший эпидемию в китайском Ухане, а затем в других странах мира, мутировал и стал менее заметным для иммунной системы человека. Результаты исследований опубликованы на сайте препринтов bioRxiv.

Исследователи из Сингапурского национального университета выявили у многих больных COVID-2019 новый штамм вируса, в котором был удалён большой участок генома длиной в 382 нуклеотида. Пропавший фрагмент ответственен за производство белка, участвующего в сборке новых вирусов.

В результате новый штамм коронавируса стал менее активен на первых стадиях заболевания и поэтому он менее заметен для иммунной системы организма. Это даёт новой разновидности вируса больше времени для адаптации к жизнедеятельности в клетках человека.

Учёные не ожидали, что вирус nCoV-2019 способен к таким кардинальным мутациям. Именно благодаря своей генетической нестабильности, считают молекулярные биологи, коронавирус стал так быстро распространяться в условиях активной борьбы с вирусом.

Напомним, ранее ученые в Китае обнаружили два подтипа коронавируса нового типа, один из которых заразнее другого. Исследователи изучили 103 образца коронавируса, обнаружив, что за последнее время в нем появились уже 149 мутаций.

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