Москва, , 18:34 — REGNUM Исследователи Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова обнаружили внутриклеточный механизм, который включается в определённом возрасте и прекращает защищать клетку от вредных веществ, что приводит к общему старению организма. Об этом сообщает пресс-служба МГУ.

Учёные давно заметили, что в процессе выработки энергии митохондриями в клетках образуются крайне токсичные вещества — активные формы кислорода. Они повреждают белки, липиды клетки, становятся причиной мутаций в ДНК и, в конечном счёте, приводят к старению.

Однако, учёные МГУ установили, что до определённого возраста функционирует некий защитный механизм, который несколько снижает электрический потенциал на мембране митохондрий, а это, в свою очередь, уменьшает ими выработку вредных активных форм кислорода.

Учёные отмечают, что в природе существуют схожие по размерам и образу жизни животные, у которых в разное время выключается этот механизм, поэтому они имеют существенную разницу в продолжительности жизни. Так у мышей этот защитный механизм отключается после одного года жизни, поэтому мыши живут до 2−3 лет. А у схожего по размеру грызуна «голый землекоп» этот механизм практически не прекращает работу, и продолжительность его жизни составляет уже около 30 лет.

Учёные теперь намерены найти способ для программирования включения и отключения защитной программы митохондрий, чтобы можно было затормозить процесс старения.

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Напомним, ИА REGNUM сообщало, что анализ длинны теломер (концевых участков хромосом), отсчитывающих возраст людей, показал, что у тех, кто испытывает недостаток сна происходит преждевременное истощение теломер, а, следовательно, и ускоренное старение.

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