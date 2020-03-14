Москва, , 10:13 — REGNUM Планировавшийся на лето 2020 года запуск автоматической межпланетной миссии «ЭкзоМарс» перенесён на два года, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Проект «ЭкзоМарс» реализуется госкорпорацией «Роскосмос» совместно с Европейским космическим агентством (ЕКА). Решение о переносе запуска миссии было принято по итогам совещания генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина и главы ЕКА Яна Вёрнера.

Причиной переноса запуска стала необходимость доработки оборудования и программного обеспечения, а также ухудшение эпидемиологической обстановки в странах Европы. Из-за особенностей периодов обращения планет вокруг Солнца оптимальные условия для запусков космических аппаратов с Земли к Марсу создаются один раз в два года. Поэтому запуск перенесён на следующее такое «окно» в августе-сентябре 2022 года.

«Мы приняли трудное и, вместе с тем, взвешенное решение о переносе запуска миссии на 2022 год. Оно обусловлено, прежде всего, требованием к максимальной надежности всех систем космического аппарата «ЭкзоМарс», а также обстоятельствами непреодолимой силы, вызванными ухудшением эпидемиологической ситуации в Европе, что практически остановило возможности рабочих поездок наших специалистов на партнерские предприятия», — заявил глава Роскосмоса.

«Мы хотим убедиться в том, что на 100% уверены в успешной реализации миссии. Мы не допускаем ни малейшей вероятности ошибки. Проведение дополнительных испытаний для верификации обеспечит безопасный перелёт и получение максимальной научной отдачи на Марсе», — добавил руководитель ЕКА.

Напомним, в состав миссии «ЭкзоМарс» войдут российская посадочная платформа «Казачок» и марсоход ЕКА «Розалинд Франклин». Миссия будет использоваться для поиска следов жизни на глубине до двух метров под поверхностью Марса. Первая миссия в рамках программы «ЭкзоМарс» была запущена в 2016 году. Входящий в «ЭкзоМарс-2016» аппарат TGO был успешно выведен на орбиту вокруг Марса, а спускаемый аппарат «Скиапарелли» разрушился при неудачной посадке на поверхность планеты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте Роскосмос и ЕКА были вынуждены ограничить выезды сотрудников за рубеж из-за вспышки коронавируса.

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