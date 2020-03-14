Гонконг, Китай, , 08:50 — REGNUM По предварительным данным, излечившиеся от коронавирусной инфекции нового типа пациенты могут страдать от ухудшения функций легких. Об этом сообщается управление больничных учреждений Гонконга.

Медики исследовали состояние группы из 12 выздоровевших пациентов. По словам глава центра инфекционных заболеваний больницы Принцессы Маргарет Оуэн Цзэн, у двоих или троих пациентов зафиксированы снижения функции легких на 20−30% после того, как они излечились от коронавируса.

К примеру, эти пациенты начинают задыхаться при быстрой ходьбе.

Также в больнице Принцессы Маргарет у девяти пациентов, переболевших коронавирусом, были выявлены схожие симптомы «матового стекла», что свидетельствует о повреждении внутренних органов.

Оуэн Цзэн подчеркнула, что пока точно нельзя сказать, какой долгосрочный эффект в плане воздействия на легкие оказывает новая коронавирусная инфекция. Для этого требуются дополнительные исследования.

Так, специалисты хотят выяснить, может ли новая коронавирусная инфекция приводить к развитию фиброза легких. Это состояние, при котором на дыхательных органах образуются полоски соединительной ткани, что мешает их нормальной работе.