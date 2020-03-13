Архангельск, , 16:51 — REGNUM В 2020 году в национальном парке «Русская Арктика» будет реализовано несколько масштабных научных проектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе нацпарка.

В апреле стартует продолжение мониторинга белого медведя в рамках Госзадания и национального проекта «Экология» на острове Земля Александры (впервые в 2020 году с учеными будет работать съёмочная группа, которая снимает весь процесс изучения медведя).

В мае пройдет второй этап экспедиции по краснокнижному киту нарвалу, обитающему в водах близ национального парка. Напомним, в 2019 году ученым удалось обнаружить семьи нарвалов у Земли Франца-Иосифа.

В летний период состоится комплексная научная экспедиция на Новой Земле, целью которой станет изучение атлантического моржа, новоземельского северного оленя и геоботаническое описание растительных сообществ на севере архипелага.

А на островах Земли Франца-Иосифа стартует второй этап научного проекта нацпарка и компании Роснефть «Чистая Арктика», где ученые проведут мониторинг влияния нефтерозливов на арктические грунты и полярную флору.

Ученые парка совместно с партнёрами также продолжат работы по сохранению историко-культурного наследия на Земле Франца-Иосифа и Новой Земле.

Как сообщало ИА REGNUM, турпоток в «Русскую Арктику» постоянно растет. В прошлом году нацпарк посетили 1300 туристов.