Москва, , 17:05 — REGNUM Несмотря на критику научным сообществом осенью 2019 года планов по уничтожению РФФИ, чиновники самостоятельно приняли решение об этом и поставили руководство РАН перед свершившимся фактом.

Любая реорганизация должна иметь свои причины. Решение хирурга отрезать ногу пациенту может быть оправдано только в случае запущенной гангрены. Если хирург отрезал здоровую ногу, мотивируя это тем, что надо выполнить план по операциям на ногах, хирург должен быть признан невменяемым.

Во многих областях нашей жизни уже проявляются в полной мере последствия катастрофических реорганизаций, проведенных чиновниками наперекор мнению специалистов — в первую очередь, в образовании и здравоохранении.

По закону, РАН является высшим экспертным органом РФ. Как получилось, что чиновники нарушили закон, и РАН не была привлечена к обсуждению вопроса о реорганизации РФФИ, непосредственно относящемуся к ее компетенции? Более того, в документах МОН присутствует открытая ложь о том, что реорганизация РФФИ согласована с РАН.

Приходится повторить, что РФФИ играл и играет чрезвычайно важную роль для фундаментальной науки в России. Благодаря работе фонда тысячи российских ученых, в том числе молодых, остались работать в России. В то время, как прикладные исследования поддерживаются целым рядом фондов, начиная с РНФ, только РФФИ осуществляет широкомасштабную поддержку поисковых грантов по фундаментальной науке.

Единственное, что следовало бы обсуждать — это как раз возвращение этой функции РФФИ в полном объеме, так как в последние годы поддержка инициативных проектов постоянно снижалась. Основным достоинством РФФИ исходно была именно широкая поддержка, позволявшая охватывать если не всех, то большую часть тех, кто действительно занимался наукой. И эта функция по-прежнему чрезвычайно актуальна.

Уже много лет в российской науке нет никакой стабильности, потому что, вместо реального планирования и управления наукой, постоянно возникает бессмысленная имитация — единственное, на что способны чиновники. Любые, действительно необходимые для поддержки науки решения, основанные на знании и здравом смысле, оказываются совершенно неприемлемыми в нашем государстве. Заметим, что безумные реорганизационные эксперименты в научной сфере еще более разрушительны, чем в других областях, поскольку воспитание современного ученого занимает многие годы, а создание научной атмосферы — десятилетия.

Мы требуем остановить фактическое уничтожение РФФИ, являющегося совершенно необходимым элементом научной среды России.

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