Москва, , 14:35 — REGNUM Ряд изделий для ракет-носителей «Союз-2» будет изготавливать и поставлять в Россию швейцарская компания RUAG Space. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба АО «Главкосмос Пусковые Услуги» на официальном сайте.

АО «Главкосмос Пусковые Услуги» является оператором коммерческих пусков ракет-носителей «Союз-2». Между ней и швейцарской компанией заключено долгосрочное соглашение, в соответствии с которым RUAG Space должен поставлять адаптеры полезной нагрузки и системы отделения для «Союзов». Соглашение подписано 11 марта.

Как сообщается в пресс-релизе, системы отделения предназначаются для закрепления спутника на «Союзе» перед ее стартом и точного отделения спутника после выхода ракеты на орбиту. Как отмечает исполнительный вице-президент швейцарской компании Питер Гуггенбах, системы RUAG Space применялись почти в 700 операциях разделения без единого сбоя.

По словам гендиректора АО «Главкосмоса Пусковые Услуги» Александра Серкина, RUAG Space является признанным лидером в разработке оборудования, заказанного у нее российской компанией.