Курган, , 13:22 — REGNUM Шаровый кран-клапан запорной арматуры для трубопроводов высокого давления, превосходящий по техническим показателям иностранные аналоги, разработали ученые Курганского госуниверситета (КГУ). Об этом 13 марта сообщает пресс-служба вуза.

Такие клапаны необходимы в качестве запорной арматуры на трубопроводах газа и нефти. В настоящее время надежные и долговечные клапаны поставлялись только из-за рубежа.

Как сообщает пресс-служба, коллективу ученых КГУ удалось изобрести конструкцию клапана, который по расчетам и по результатам испытаний на макетах, превосходит технические показатели лучших американских изделий.

В ближайшее время разработчики планируют провести промышленные испытания опытного образца. Ученые собираются, в случае подтверждения всех характеристик в ходе испытаний, применять новый клапан в рамках импортозамещения при строительстве и ремонте трубопроводов нефтегазовой отрасли.