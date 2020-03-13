Дейвис, , 13:05 — REGNUM Популярный болеутоляющий препарат и жаропонижающее ибупрофен негативно влияет на вывод других лекарственных средств из печени. Доказывающими это результатами исследования поделились ученые из Калифорнийского университета в США на страницах журнала Nature.

Ибупрофен относится к нестероидным противовоспалительным препаратам, не вызывающим привыкания, и поэтому свободно продается в аптеках без рецептов под разными торговыми марками. Ранее медикам было известно, что при приеме в больших количествах ибупрофен мог вызывать ряд побочных эффектов, связанных с работой сердца и повышающих риск возникновения инсульта. Но влияние препарата на печень было изучено недостаточно и считалось мягким.

В ходе нового эксперимента, американские ученые обнаружили влияние популярного жаропонижающего на клетки печени. Ибупрофен влиял на метаболизм аминокислот, гормонов и на выработку внутри клеток реактивного кислорода с перекисью водорода. Как раз перекись водорода оказывала поражающее воздействие на белки и клетки печени.

Исследования проводились на мышах. Ученые отметили, что при больших дозах приема препарата, у мышей самцов наблюдалось снижение активности цитохрома Р450, что приводило к замедлению расщепления лекарств, применяемых одновременно с ибупрофеном. Калифорнийские ученые подчеркивают, что задержка в организме мужчины лекарств, вызывающих побочные действия, в некоторых случаях может быть довольно опасна.

Также ученые отметили негативное влияние ибупрофена на выработку мужского полового гормона тестостерона, что может вызывать снижение либидо и соответствующие дисфункции.

Исследователи посоветовали принимать препарат при тяжелых течениях болезней. Если же боль умеренная, то от приема Ибупрофена, по мнению ученых, мужчинам следует отказаться.