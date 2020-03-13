Новосибирск, , 12:38 — REGNUM Существование темной материи «железно» доказано, а ее обнаружение — задача обозримой перспективы. Об этом заявил руководитель секции ядерной физики Отделения физических наук РАН Валерий Рубаков 11 марта в интервью агентству «Интерфакс-Сибирь» в кулуарах научной конференции, проходящей в Новосибирске.

Как сообщил Рубаков, результаты наблюдения за космическим пространством «железно» доказывают существование темной матери. А ученым необходимо заниматься экспериментами по обнаружению столкновений частиц темной материи с земным веществом. И это, по мнению академика, вопрос обозримой перспективы ближайших десятилетий.

Ученый отметил, что есть несколько кандидатов на роль частиц темной материи. Но пока неизвестно достоверно, что это за частицы. Самым подходящим кандидатом на эту роль, как сообщил Рубаков, является аксион — гипотетическая частица-бозон, которая пока не открыта учеными.

Среди интересных экспериментов по поиску темной материи Рубаков отметил «Байкальский эксперимент» по регистрации нейтрино с помощью нейтринного телескопа объемом около 1 куб. км, размещенного в водной толще озера Байкал, а также «Баксанский эксперимент» по строительству большого нейтринного телескопа для поиска нейтрино низких энергий.

Также академик поделился мыслями по вопросу темной энергии. Здесь, по мнению Рубакова, такой «железной» определенности нет. Достоверных вариантов того, что же является темной энергией, ученый назвать не смог.