Санкт-Петербург, , 11:42 — REGNUM Препараты на основе металлоорганических соединений платины и палладия, обладающие потенциально противоопухолевыми свойствами, разработал коллектив ученых-химиков. Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Исследовательский коллектив, помимо ученых из СПбГУ, состоял из специалистов Тольяттинского и Белорусского госуниверситетов. Также в исследованиях принимали участие ученые Брауншвейгского технического университета из Германии.

Привычные препараты на основе платины наиболее эффективны при лечении рака, но они очень токсичны. Поэтому ученые ведут поиски возможности заменить платину другими металлами.

В описанном исследовании ученые смогли синтезировать класс соединений палладия с платиной. Доцент СПбГУ Михаил Кинжалов сообщил, что и платиновые, и палладиевые комплексы проявили сопоставимую активность в отношении раковых опухолей. Однако соединения палладия, как удалось подтвердить ученым, имели меньшую цитотоксичность к здоровым клеткам, чем платиновые.

По данным ученых, исследования проводились на раковых клетках молочной железы и толстой кишки. Им удалось обнаружить эффект от воздействия новых синтезированных соединений, который называется «клеточное самоубийство». В этом случае больная клетка после воздействия на нее новыми комплексами распадалась на фрагменты, которые впоследствии поглощались фагоцитами и окружающими клетками. После этого, на месте распавшихся опухолевых клеток оставалась здоровая ткань.

Кинжалов отметил, что результаты исследования свидетельствуют об общих принципах в разработке лекарственных препаратов, основой которых являются металлорганические соединения.