Тамбов, , 11:29 — REGNUM Технологию переработки биоотходов разработали учёные Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) — проект предполагает возможность переработки биомассы в электрическую, тепловую энергию либо в обеззараженные удобрения. Согласно техническому заданию, в результате термической обработки биоотходов комплекс должен будет производить от 250 кВт*ч электрической и 1200 кВт тепловой энергии. При этом выброс углекислого газа в атмосферу будет минимальным. О проекте корреспонденту ИА REGNUM рассказал один из разработчиков кандидат технических наук Олег Милованов.

Проект реализуется в партнёрстве с машиностроительным предприятием «Продмаш» (Ростов-на-Дону), общая сумма инвестиций составляет 420 млн рублей — 210 млн субсидия от государства и ещё 210 млн от индустриального партнёра. Разработка проекта ведётся уже третий (последний) год, и в итоге тамбовские учёные должны представить технологии, которые позволят решать вопрос переработки отходов сельского хозяйства либо перерабатывающих производств.

«По техническому заданию у нас прописано несколько видов биомасс: подстилочно-помётная масса, лузга подсолнечника, другие отходы. Конечно, эта линия в будущем сможет перерабатывать не только эти конкретные виды биомасс, но и другие. Потенциальные заказчики — птицефабрики, например, у которых вырабатывается большое количество отходов — подстилочно-помётной массы», — отметил Олег Милованов.

По словам учёного, разработка позволит с одной стороны решить важную проблему утилизации отходов — например, подстилочно-помётная масса, которая тоннами вырабатывается птицефабриками, относится к отходам третьего класса опасности, и подлежит обязательной утилизации. Технология, предложенная учёными, позволит полностью обеззаразить биомассу.

«Проведённые нами эксперименты подтверждают, что лишь с применением определенных технологий патогенная флора, которую содержит изначально подстилочно-помётная масса, не только полностью погибает, но и в дальнейшем не возобновляет свою жизнь, вся бактериальная среда погибает и остаётся чистое, обеззараженное удобрение», — уточнил собеседник агентства.

В то же время биомасса не просто утилизируется — проектом предусматривается несколько вариантов её переработки: в энергию, тепловую или электрическую, либо в обеззараженное удобрение, которое также можно использовать.

«Наша разработка заключается в том, чтобы, во-первых, утилизировать эти отходы, во вторых, получить либо тепловую, либо электрическую энергию, в зависимости от задачи, которая стоит изначально — от желания заказчика, в чем именно он нуждается. Наш проект показывает общую картину — что мы можем сделать с отходами, что получается и какие процессы протекают в тех или иных ситуациях. В зависимости от решаемых задач подбирается и оборудование», — пояснил Олег Милованов.

В конце года, пояснил учёный, разработчиками будет представлен опытный образец установки в производственном масштабе, которая будет способна производить и тепловую, и электрическую электроэнергию, и обеззараженное удобрение. Комплекс намерены разместить на территории ростовского предприятия — здесь с ним смогут ознакомиться потенциальные заказчики.

Отметим, что разработками в области повышения эффективности сжигания твердого топлива и снижения вредных выбросов ТГТУ занимается уже около 30 лет, за этот период было разработано и внедрено более 150 теплогенераторов — не только в России, но и за рубежом.