Сидней, Австралия, , 11:17 — REGNUM Управления ядром атома с помощью электрического поля смогли благодаря случаю добиться исследователи из австралийского Университета штата Новый Южный Уэльс (UNSW). Об этом 12 марта сообщила пресс-служба UNSW со ссылкой на научную статью в журнале Nature, опубликованную исследователями.

Проблему управления атомным ядром пытались решить с 1961 года, когда гипотезу о возможности управления ядром атома электрическим полем выдвинул американский физик Николас Бломберген. Австралийским ученым удалось доказать гипотезу Бломбергена благодаря воле случая.

В ходе эксперимента, в рамках которого они пытались воздействовать на ядро атома сурьмы мощным магнитным полем, антенна, направленно излучавшая магнитное поле, взорвалась. К удивлению ученых, резонансное излучение ядра не прекратилось. Оказалось, что разрушившаяся антенна все-таки продолжила работать. Но излучала она в сторону атомного ядра теперь не магнитное, а электрическое поле.

Таким образом, как пишут ученые, им удалось «переоткрыть» эффект ядерного электрического резонанса, предсказанного гипотезой Бломбергена. Открытие может иметь большое значение при внедрении технологии в наноустройства. Создание магнитных полей для управления атомами требует создания устройств, генерирующих магнитное поле, внушительного размера. Электрическое же поле можно создать устройствами очень маленького размера, сгенерировав поле на очень маленьком острие и очень точно управляя отдельными атомами.

Ученые сообщают, что поле для применения таких устройств может быть довольно широким: от квантовых компьютеров, очень точных датчиков электрических и магнитных полей и до применения в научных исследованиях с целью поиска ответов на фундаментальные вопросы квантовой механики.