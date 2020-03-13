Пекин, , 03:47 — REGNUM В Китае был запущен в производство новый редкоземельный модификатор собственной разработки, который был синтезирован из редкоземельных металлов для улучшения свойств полимолочной кислоты, сообщает агентство Синьхуа.

Модификатор является экологически чистым, несмотря на его чрезвычайно низкую стоимость. Разработкой его занимался Баотоуский исследовательский институт редкоземельных элементов во Внутренней Монголии на севере Китая, сообщили в журнале Science and Technology Daily.

В рамках теста полимолочная кислота, разбавленная модификатором продемонстрировала улучшенные свойства, включая относительное удлинение при разрыве, прочность на разрыв, ударную вязкость и прочность на изгиб, сообщил помощник инженера института Ван Хуэй.

Отметим, что полимолочная кислота — это экологичный биополимер, получаемый из растений вроде кукурузы, пшеницы и маниоки. Считается, что она является идеальным заменителем традиционных углеводородных материалов. Исследователи надеются, что новый модификатор увеличит экономическую ценность полимолочной кислоты и улучшит ее прочность и термостойкость.