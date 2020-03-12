Нижний Тагил, Свердловская область, , 23:32 — REGNUM На Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле (Свердловская область) ввели особый режим для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Соответствующий приказ сформировало руководство предприятия.

Как передаёт АН «Между строк», сотрудникам завода необходимо с регулярной периодичностью измерять температуру. Если температура выше нормы, то работнику необходимо покинуть рабочее место.

Заболевшим работникам будет оказано содействие в организации режима самоизоляции на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Тагиле отменили «Турне двух трамплинов». Соревнования решили не проводить из-за угрозы нового коронавируса.

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